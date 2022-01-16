KENT ORMANI'NA AİLELERİYLE BİRLİKTE GELEN ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI - Son Dakika

İZMİT'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent Ormanı'na aileleriyle birlikte gelen çocuklar kartopu oynadı. İzmit'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinin karla kaplanmasına neden oldu. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaşırken, Kent Ormanı'na gelenler kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklar kartopu oynayarak eğlendi. Belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye çalıştı.

'ÇOCUKLAR DÖRT GÖZLE BEKLİYORDU? Ailesiyle beraber Kent Ormanı'na gelen Galip Derebaşı, 'Karın yağması güzel. Çocuklarla beraber vakit geçirmek için buraya geldik, onlar da bunu dört gözle bekliyordu. Hem bizim için hem çocuklarımızın için iyi oldu. Çocuklarımla kartopu savaşı yapacağız, kayacağız.' dedi. Kentin birçok yerinden kar manzarası görmek için buraya insanların geldiğini ifade eden işletmeci Rüstem Özgenç ise, 'Yılın bu mevsiminde kar yağışını bekliyorduk, kar yağdığı zaman kentin dört bir yanından buraya insanlar geliyor genelde burada kızak yapıyorlar. Şu an için her şey güzel, mükemmel bir manzara var. Piknik yapanlar var, kayanlar var en çok çocuklar eğleniyor.' diye konuştu.