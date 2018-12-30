Kar Yağışı Sonrası Kırılan Ağaçlar Kaldırılıyor

Kar yağışı sonrası kırılan ağaçlar kaldırılıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ve dalları kırılan ağaçları cadde ve sokaklardan temizliyorANKARA - Şiddetli kar yağışı ile birlikte beyazlara bürünen Başkent'te, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla etkin bir...

Kar yağışı sonrası kırılan ağaçlar kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ve dalları kırılan ağaçları cadde ve sokaklardan temizliyor



ANKARA - Şiddetli kar yağışı ile birlikte beyazlara bürünen Başkent'te, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla etkin bir mücadele gerçekleştiriyor.

Yoğun kar yağışının olumsuz etkisini kentten silmek için gece saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ana caddelerdeki trafik akışının sorunsuz akmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ağırlığını taşıyamayan ve kırılan ağaçları da cadde ve sokaklardan temizliyor.

Zarar gören ağaçlara müdahale

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçları yerinden kaldırırken, olası tehlikeye yol açmaması için de kırılan dalları da tek tek topluyor. Başkent'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk gün yaklaşık 900 ağacın zarar gördüğü bilgisini veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, karın ağırlığına dayanamayan ağaçların devrilmesi ve bazı dalların da kırılmasıyla ulaşıma kapanan birçok cadde ve bulvarların ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldığını söylediler.

Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar herhangi bir can kaybına yol açmazken, bazı araçların üzerine düşerek maddi hasara neden olduğunu belirten yetkililer, mobil gezen ekiplerin gelen ihbarları da değerlendirerek, zarar gören ağaçlara müdahale ettiğini ifade ettiler.

Ağaçlar yeniden doğaya kazandırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonucunda devrilen ağaçları ve kırılan dalları organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılıkta ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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