Kar Yağışı Sonrası Kırşehir Beyaza Büründü
1 saat önce
Kar yağışı sonrası Kırşehir beyaza büründüKIRŞEHİR - Kırşehir'de dün itibari ile başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü.
Kar
yağışı sonrası Kırşehir
beyaza büründü
KIRŞEHİR - Kırşehir'de dün itibari ile başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü. Kaman
, Çiçekdağı
, Akpınar
, Akçakent
ilçelerinde İl Özel İdaresi yaptığı çalışmalarla yolları açarak ilçe merkezleri ile köy yolları bağlantılarının açık kalmasını sağladı. Sabah
saatlerinde ise ilçe belediyeleri ve vatandaşında verdiği destekle yollar kardan arındırıldı. Kaman ilçesinde yağış sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
İl Özel İdaresi ekipleri ise dün akşam saatlerinde başladığı yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezlerinde yapılan çalışmalara 7 ekip 60 kişi ile yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerden ilçelere ilçelerden ise il merkezine trafikte aksama olmaması için ekipler, var diyeli sistemle 10 greyder, 6 kar bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 1 dozer, 7 pikap araç, 2 tır hazır halde bekliyor. İlçe merkezlerinin köyler ile bağlantı yolları ise açık.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
THY Birçok Seferini İptal Etti
Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var