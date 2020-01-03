Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale - Son Dakika

Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, önceden aldığı tedbirlerle kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.

Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale, System.String[]

Bağlar Belediyesi, önceden aldığı tedbirlerle kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.


Diyarbakır ve Siverek arasında yer alan Karacadağ'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine ait olan bölgesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bağlar Belediyesi meteoroloji verilerinden elde ettiği bilgilerle önceden tedbir alarak yolların ulaşıma kapanmasını önledi. Hazırda bekletilen belediyeye ait araçlar ve iş makineleri ani müdahalelerle 10 kırsal mahallede vatandaşların mağdur olmasının önüne geçti.


Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası kar yağışına karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiği kaydedildi.


Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu'na teşekkür


Geçmiş yıllarda kar yağışının etkili olduğu dönemlerde mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, alınan önlemler ve yapılan çalışmalardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.


Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu da kendileri için vatandaşın huzurunun çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Bizim görevimiz milletimize her koşulda hizmet ulaştırmaktır. Karacadağ bölgemizde yer alan 10 köyümüzün kar yağışı nedeniyle olası mağduriyetini önlemiş olduk. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Karacadağ, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi
Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var

Son Dakika Haberleri
21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı - Son Dakika
21:16 Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü - Son Dakika
21:13 Kar yağışını "Kışa Merhaba Festivali" ile kutladılar - Son Dakika
21:13 Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü - Son Dakika
21:10 15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]