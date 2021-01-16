Kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler - Son Dakika

Kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler
16.01.2021 11:44
Kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kestel'de oluşan kartpostallık görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
Kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler
BURSA - Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kestel'de oluşan kartpostallık görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Yoğun kar yağışının ardından Bursa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kestel ilçesi Derekızık, Saitabat ve Alaçam Mahalleleri'nde, kar yağışı sebebiyle oluşan tablo gibi görüntüler, hem havadan hem de karadan görüntülendi. Kar yağışını ve eşsiz manzarayı bulan vatandaşlar ise bu anları fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.
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