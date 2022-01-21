Üye Girişi
Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu

21.01.2022 19:09

Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu Diyarbakır'da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterirken, tarihi surların etrafında bulunan parklar karla kaplandı.

Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterirken, tarihi surların etrafında bulunan parklar karla kaplandı. Surların etrafında kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar, etkili olan kar yağışından memnun olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yerini dondurucu soğuk havaya bırakırken, tarihi surların etrafında park ve bahçelerde görsel şölen oluştu. Tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kar yağışından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kerim Orak, "Kar yağışı oldu mu, su çok olur ve ekinler için çok iyi gelir. Çok yağdığı için şikayet etmemek gerekir. Fakat buzlanmada normal bur durumdur. 2 veya 3 yıldır yağış yok, bundan kaynaklı olarak ekinler hep kuruyup gidiyordu. Kar yağdığı için şükür etmek gerekir" dedi.

Diyarbakır'ın her haliyle güzel olduğunu, karlı haliyle daha güzel olduğunu aktaran Büşra Nur, "Yıllardır kar yağmıyordu. Diyarbakır'a bu yıl yağdığı için çok mutlu olduk ve sevindik. Diyarbakır her haliyle güzelken karlı haliyle daha güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu

YORUMLAR
500

Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
19:09 Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 önemli başlık sürekli bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim
18:41 Ölen adamın evinin çevresini kazan polis ekipleri, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü!
18:28 İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
17:53 Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 19:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement