Kar yağışı sonrasında Bolu Dağı'nda muhteşem manzara oluştu - Son Dakika

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi. Düzce'de kar yağışı D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere ve Samandere Şelaleleri, Kardüz, Sinekli, Balıklı, Pürenli Yaylaları gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından izlemesi güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Bolu Dağı'nda yer yer sis nedeni ile görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının 20 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

(İHA)