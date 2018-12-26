Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıYOZGAT - Yozgat'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı



YOZGAT - Yozgat'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yaşam olumsuz yönde etkilendi. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, işe gitmek için araçlarının üzerindeki karları temizlerken esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri de kaldırımları temizlerken karayolları ekipleri de yolları temizleyerek ulaşımın akışını sağladı. Bazı vatandaşlarda yiyecek bulmakta güçlük sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Karlı yolda sürücüler zor anlar yaşarken yolda kalan bazı araç sürücüleri yoldaki vatandaşlar yardım etti.

Kentte kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi. Yozgat il genelinde ve ilçelerde ise birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ulaşımda zorluk çektiklerini söylerken bazı vatandaşlar ise mesaiye başlamak için iş yerlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptıklarını dile getirdi.

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