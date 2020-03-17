Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

1 saat önce

Karabük'te etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında sürücüler güçlükle ilerlerken, kazalar meydana geldi.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Karabük'te etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında sürücüler güçlükle ilerlerken, kazalar meydana geldi.


Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, Karabük - Gerede karayolu 1325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalardan ve ağır tonajlı tırların yolda kalması sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımın akışını sağlamaya çalışıyor. - KARABÜK

Karadeniz, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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