Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2)

10.03.2022 23:18

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu yakasının Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili olan tipi sonucu TEM otoyolu ve diğer ana arterler kar tutmaya başladı.

Kar yağışı nedeniyle TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ümraniye kavşakları arasında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, karla kaplanan yolda otomobillerinin kaymaması için ağır seyrediyor.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Hatboyu Bulvarı'nda bir İETT otobüsünün kayganlaşan yolda yokuş çıkmakta zorlandığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ise yağış nedeniyle köprüde ilerlemekte güçlük çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yoğun yağış nedeniyle bazı araçların yolun kenarına park edildikleri görüldü.

Birçok ilçede öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, Kağıthane'de yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili oldu.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2)
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2)
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2)

YORUMLAR
500
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı Kar yağışı etkili oluyor - Taksim / İstiklal Caddesi Kar yağışı etkili oluyor - Taksim / İstiklal Caddesi

TEM Otoyolu, Ümraniye, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2) - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:23:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement