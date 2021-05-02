Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu - Son Dakika

Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu

02.05.2021 12:49

Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu Kar yağışı, Taşköprü sarımsağının verimini arttırdı Rekolte beklentisi artan Taşköprü sarımsağının bu yıl ucuzlaması bekleniyor Kastamonu'nun dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının verimi, Mart ve Nisan aylarında yağan kar yağışının ardından arttı.

Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu

Kar yağışı, Taşköprü sarımsağının verimini arttırdı

Rekolte beklentisi artan Taşköprü sarımsağının bu yıl ucuzlaması bekleniyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının verimi, Mart ve Nisan aylarında yağan kar yağışının ardından arttı. Verimle birlikte rekolte beklentisi de artan sarımsağın bu yıl ucuzlaması bekleniyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaret ile tescillenen Taşköprü sarımsağındaki verim artışı yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz yılın kurak geçmesi ve yağışların geç gelmesinden dolayı sarımsak üreticileri tarlalarını ocak ayına kadar süremedi. Ocak ayında yağan kar yağışıyla birlikte toprağın nemlenmesinin ardından Taşköprü sarımsağı, kuraklık endişesi sebebiyle toprakla erken buluştu. Özellikle mart ve nisan aylarında yağan kar yağışı, toprak altındaki sarımsakları çimlendirdi. Kar yağışıyla birlikte toprağın nemlenmesi sonucu sarımsakta verim arttı. Temmuz ayında hasadı yapılan Taşköprü sarımsağı şimdiden hem yeşillendi, hem de boylandı. Geçtiğimiz yıldan daha fazla rekolte beklentisi artan Taşköprü sarımsağında, verim artışı sebebiyle fiyatında da ucuzlaması olması bekleniyor.

"Verimi arttırdı"

Taşköprü sarımsağının kalitesinin dünya tarafından bilindiğini kaydeden üretici Murat Ulu, "Şimdi bunu Allah'ın izniyle tescillendirdik, belgelendirdik. Şu anda tarlamızda gübre ekimi yapıyoruz. Bunu daha iyi seviyeye getirmeye çalışacağız. Bu yılın başlarında havalar kurak gitti. Normalde eylül, ekim gibi araziler sürülürdü. Toprak dinlenmeye alınırdı. Ama yağışlar bu yıl geç geldi. Ocak ayı içerisinde kar yağdı. Ancak bizler arazilerimizi sürebildik. Sarımsaklarımızı diktikten sonra şükür Allah yağış verdi. Sarımsakların üzerine kar yağdı. Şu anda gördünüz üzere sarımsaklar yeşillendi. Verim arttı. Geçtiğimiz yıla göre, bu yılki olan yeşillenmesi daha güzel" diye konuştu.

"Kar yağdı, işler kolaylaştı"

Mart ve nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte işlerinin kolaylaştığını ve bu yağışlarla birlikte veriminde arttığını söyleyen Murat Ulu, "İnşallah daha da güzel olacak. Ucuz sarımsağı da bu yıl yiyemeyeceğiz galiba. Çünkü yeterince İran ve Çin başta olmak üzere yurtdışından sarımsak ülkemize geliyor. O sarımsakların fazla bir raf ömrü yok, bunu herkes biliyor. Taşköprü sarımsağı, en erken Temmuz ayının 15'inde hasat ediliyor. Yaklaşık 9-10 ay kadar, yani Mart ayına kadar dayanıklıdır. Diğer yurtdışından gelen sarımsakların ise içlerinde daha erken boşalma olur" şeklinde konuştu.

"Kar yağışının yararı oldu, zararı olmadı"

Bu yıl verimin çok iyi olduğuna dikkat çeken üretici Salih Aslan, "Sarımsak da çok olur, çünkü çok ekildi. Son dönemde yağan kar yağışının sarımsağa faydası oldu, zararı olmadı. Daha önceden kuraktı, kar yağınca sarımsağın bitmesine çok faydası oldu. Şu anda sarımsak güzel. Ama ileride ne olur bilemiyoruz" dedi.

"Sarımsaklarda çimlenme oldu"

Geçtiğimiz yıl sarımsağın 20-25 TL'den satıldığını ifade eden üretici Hasan Ulu ise şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl sarımsak 20-25 liradan satıldı. En azından bu yılda fiyatını korusun. Bu sene çok yerde ekim var. Bir yandan fiyat düşme korkusu var. Biz kendi ürünümüzü sağlam görüyoruz. İnşallah bir şey olmayacak. Tahminimce geçtiğimiz yılki rekoltelere bu yılda çıkar. Yağmur yağdığı zaman sarımsak daha da gürleşiyor. Biz artık temmuz ayına kadar sarımsağın bakımını üstleneceğiz. Bizler emek verip üreteceğiz, herkes yiyecek"

Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu
Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu
Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu
Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu

Nisan, Mart, İlaç, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağışı Taşköprü sarımsağına ilaç oldu - Son Dakika


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