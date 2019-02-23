Kar Yağışı - Tekirdağ/
29 dakika önce
- Devrilen kamyonetten detaylar Tekirdağ'da kar yağışı TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bağlantı yollarında tipi halinde yağdı.
- Devrilen kamyonetten detaylar Tekirdağ
'da kar yağışı
TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı Çerkezköy
, Kapaklı
ve Saray
bağlantı yollarında tipi halinde yağdı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:12 Kaynak: AA
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