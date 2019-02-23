Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı - Tekirdağ/

Kar Yağışı - Tekirdağ/

29 dakika önce

- Devrilen kamyonetten detaylar Tekirdağ'da kar yağışı TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bağlantı yollarında tipi halinde yağdı.

- Devrilen kamyonetten detaylar
Tekirdağ'da kar yağışı
TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bağlantı yollarında tipi halinde yağdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:12 Kaynak: AA

Kapaklı, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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