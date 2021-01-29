- Kar yağışı Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

- Kar yağışı Trabzon-Gümüşhane karayolunda etkili oluyor

Trabzon'dan Zigana Dağı'na tırmanan çok sayıda tır kara zincirsiz yakalanınca yolda kaldı

TRABZON - Bugün sabah saatlerinde itibaren Trabzon'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı özellikle Trabzon-Gümüşhane karayolunda etkili oluyor.

Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Trabzon'dan Zigana Dağı'na tırmanan çok sayıda tır Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde kara zincirsiz yakalanınca yolda kaldı. Yol kenarları bir anda tırlarla ve ağır tonajlı araçlarla dolarken, tır sürücüleri araçlarına zincir takma telaşına düştü. Kar yağışın başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri bölgede kar temizliği ve tuzlama çalışması başlatırken, kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.