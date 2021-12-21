Kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafik akışının aksamasına neden oldu.

Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçe merkezi ve mahallelerde de etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Kepez Mahallesi ile Devrek yol ayrımı arasındaki karayolunda kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. İlçenin Ömerli Mahallesi'nde bulunan hastane yolunda da sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü karda kayması sonucu duramayarak su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken otobüs çevredeki vatandaşların yardımı ile yola alınabildi. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri mahallelerde kar temizliği yaparken sürücüleri mecbur kalmadıkça araçları ile yola çıkmamaları konusunda uyardı.