Kar yağışı Trakya çiftçisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kar yağışı Trakya çiftçisinin yüzünü güldürdü

28.01.2021 11:51
Kar yağışı Trakya çiftçisinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kar yağışı, üreticiyi memnun etti.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kar yağışı, üreticiyi memnun etti.

Geçen sene son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, yeni yılla birlikte önce sağanak, ardından kar yağışı etkili oldu.

Yağışlarla toprak suya kavuşurken tarımsal kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Yağışlar tarlada ekili mahsulün gelişimine katkı sağladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay etkili olan yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yağışların zamanında yağdığını ve yeterli seviyede olduğunu anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ocaktaki yağışlar ve uygun iklim sıcaklıkları ile ilimizde yetiştirilen buğday hızlı gelişme sürecine girdi. Ardından tarlalarda çiftçilerimiz tarafından üst gübreleme uygulamalarına başlandı. Bölgede etkili olan kar ise hızla gelişme periyoduna giren buğdayın, mevsim normallerinde seyretmesini sağlayacak. Yağış, gübre kullanacak çiftçilerimiz için de olumlu ortam sağlayacaktır."

Kırklareli

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da soğuk hava ve karın ekili alanlara olumlu yansıdığını söyledi.

Yağışların üreticiyi sevindirdiğini aktaran Şaylan, "Özellikle bu dönemde, buğdayların soğuk havaya ihtiyacı var. Çok güzel bir faydası oldu. Kar yağışı yorgan etkisi yaparak buğdayın gelişimine katkı sağlayacak. İnşallah yağışlar güzel bir şekilde devam eder, bol ve bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da üretici Ünal İncehasan ise uzun süredir kuraklık yaşanan bölgede yağışların çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Kar yağışının buğday rekoltesine olumlu katkı yapacağını belirten İncehasan, "Kar yağışları, kuraklığın konuşulduğu, yer altı sularının azaldığı bölgemizde doğrudan tarım ürünlerine olumlu etki yapacaktır. Kar yağışlı senelerde buğday ve ayçiçeği verimleri hem yüksek olmuştur hem hastalık oranları düşmüştür. Bu yıl hasatlık olmadan verimli bir yıl geçirmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Bölgesi, Türkiye, Buğday, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı Trakya çiftçisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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