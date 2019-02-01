Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Ulaşıma Çile Doğaya Güzellik Getirdi

Kar Yağışı Ulaşıma Çile Doğaya Güzellik Getirdi

26 dakika önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı yolların ulaşıma kapanmasına yol açarken donup beyaz örtü ile kaplanan nehir ve derelerde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kar Yağışı Ulaşıma Çile Doğaya Güzellik Getirdi, System.String[]
Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı yolların ulaşıma kapanmasına yol açarken donup beyaz örtü ile kaplanan nehir ve derelerde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ekiplerin kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gün içeresinde kapalı yolların tekrar ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, köy yollarında ekiplerin yol genişletme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise şefliğin sorumluluk alanındaki yollarda herhangi bir kapanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Ağrı- Van karayolunun Tutak- Patnos bölümünde buzlanma nedeniyle ekiplerin tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdüğüne yer verilen açıklamada, ekiplerin diğer yollardaki rampa, viraj ve kavşaklarda da yine buzlanmaya karşı akşam ve gece saatlerinde tuzlama çalışması yaptığı ifade edildi.

Öte yandan gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yağış cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Çevre yolu ve caddelerde seyir halindeki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, iş yerlerine gitmeye çalışanlar da yağıştan olumsuz etkilendi.

Bir kısmı donan Murat Nehri ve derelerde kar yağışı yüzünden beyaz örtü ile kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Ağrı, Kar, Güncel
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