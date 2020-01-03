Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

6 saat önce

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır yollarda mahsur kaldı.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri bazı tırları zincir yardımıyla iş makinelerine bağlayarak çekti.

Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Öte yandan il merkezinde etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından il merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşlar kar yağışının ardından fotoğraf çekti, kar topu oynadı.

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Karadeniz, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:43 Kaynak: AA
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