Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Muş kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları
Karla kaplı araçlar MUŞ - Muş'ta akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Muş
Muş'ta akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar nedeniyle 47 köy yolunun kapandığını bildirdi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemeye başladı.
Vatandaşlar da araç ve iş yerleri önündeki karları temizledi.
Kaynak: AA
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