Kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Kar yağışı ulaşımı aksatıyor

7 saat önce

Kars'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar yağışı ve tipinin yoğunlaştığı Kars- Iğdır kara yolunun Hanlar mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, söz konusu yolda karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücülerden Adem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek " Digor'a gidiyorum, yolda tipi ve buzlanma var. İlerlemekte zorluk yaşıyoruz. Karayolları ekipleri de sağ olsunlar yolların kapanmaması için sürekli çalışıyorlar. Görüş mesafesi tipi nedeniyle düşük. Yollar da buzlu olunca ilerlemekte zorluk çekiyoruz." dedi.

Kars- Erzurum kara yolunun Keklik Deresi mevkisinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Digor, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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