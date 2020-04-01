Kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl genelinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, Bingöl- Karlıova kara yolunda sıkıntılı anlar yaşadı.

Bingöl'den Karlıova istikametine seyir halindeki kamyonun, Yenibaşlar köyü mevkisinde kayması dolayısıyla kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açılırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.