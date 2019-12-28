Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI - Son Dakika
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Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte dün sabah başlayan ve aralıklarla akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma, il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beşiktepe köyü yolunda ilerleyen sürücüleri etkiledi.

Araçlarıyla bir süre yolda ilerleyen sürücüler, virajlı bölgelerde oluşan kaygan zeminde yolda kaldı. Kara saplanan araçları kurtarmak için uzun süre mücadele eden sürücülere yolcular yardım etti.

Araçları itekleyerek ilerlemesini sağlayan yolcular, bir süre yürüdükten sonra köye ulaştı.

Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI

Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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