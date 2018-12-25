Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

2 saat önce

VAN (İHA) – Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
VAN (İHA) – Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Van merkezde dün etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van'ın en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin yaptığı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Yetkililer, araç sahiplerini kış lastikleri takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, yanlarında mutlaka zincir ve çekme halatlarını bulundurmalarını istedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:50 Kaynak: İHA

Van, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Yılda Uygulanacak İşsizlik Maaşları Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:08:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]