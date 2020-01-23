Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak- İstanbul kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ereğli kara yolundaki yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.

Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması yaptığı güzergahlarda, trafik ekipleri zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların sürücülerini uyardı.

Bu arada bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi öğretmenevine yerleştirildi.

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti! Tuba Büyüksün'ün korku dolu anları
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 04:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]