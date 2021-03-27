Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Ekiplerin yolları açma çalışması

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgelerde iş makinesinin ilerlemekte güçlük çekmesi

Karla kaplı yolun iş makinesiyle açılması

İş makinelerinin çalışması

Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ile röportaj MUŞ - Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.