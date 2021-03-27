Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
27.03.2021 09:34
Ekiplerin yolları açma çalışması Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgelerde iş makinesinin ilerlemekte güçlük çekmesi Karla kaplı yolun iş makinesiyle açılması İş makinelerinin çalışması Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ile röportaj MUŞ - Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı...
Ekiplerin yolları açma çalışması
Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgelerde iş makinesinin ilerlemekte güçlük çekmesi
Karla kaplı yolun iş makinesiyle açılması
İş makinelerinin çalışması
Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ile röportaj MUŞ - Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.
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