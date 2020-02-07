Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Sivas-Erzincan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas- Erzincan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, Sivas'ta yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde yer yer oluşan buzlanmalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlara kara yolları ve trafik ekipleri müdahale ediyor.

Valilikten tatil açıklaması

Diğer yandan yoğun kar yağışı nediyle tarihi kent meydanı beyaza büründü.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezi, halk eğitim merkezi kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kamu kurum kuruluşlarına ait okul öncesi eğitim kurumları 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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