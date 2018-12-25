Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Uludağ'a Ulaşımı Aksatıyor

Kar Yağışı Uludağ'a Ulaşımı Aksatıyor

55 dakika önce

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ ile Bursa kent merkezi arasındaki kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar Yağışı Uludağ'a Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ ile Bursa kent merkezi arasındaki kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Uludağ kara yolunda kar yağışı ve sis yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kayarak yoldan çıkan araçlara, diğer otomobillerin sürücüleri müdahale etti.

Karayolları ekipleri "oteller bölgesi"ne giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:20:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Uludağ'a Ulaşımı Aksatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]