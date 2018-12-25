Kar Yağışı Uludağ'a Ulaşımı Aksatıyor
55 dakika önce
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ ile Bursa kent merkezi arasındaki kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ
ile Bursa
kent merkezi arasındaki kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Uludağ kara yolunda kar yağışı ve sis yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kayarak yoldan çıkan araçlara, diğer otomobillerin sürücüleri müdahale etti.
Karayolları ekipleri "oteller bölgesi"ne giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma
ekipleri, kar lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:25 Kaynak: AA
İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı