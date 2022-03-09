Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi - Son Dakika
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Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi

09.03.2022 13:21
Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kış yağışı uyarısı sonrası Düzce'de trafik polisleri, Bolu Dağı çıkışında ve otoyol turnikelerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kış yağışı uyarısı sonrası Düzce'de trafik polisleri, Bolu Dağı çıkışında ve otoyol turnikelerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu ve otoyolda önlemlerini artırdı. Özellikle Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı Kaynaşlı çıkışında sıkı tedbirler alan ekipler, araçlar üzerinde kış lastiği denetimi yaptı. Ticari araçlar ile kamyon, tır gibi ağır araçlar üzerinde kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere de uyarılarda bulundu. Bölge trafik ekipleri ayrıca otoyol Kaynaşlı turnikelerinde de önlemler alarak denetim yaptı. - DÜZCE

Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi
Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi - Son Dakika
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