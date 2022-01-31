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Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

31.01.2022 16:48
Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Tunceli- Ovacık kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli-Ovacık kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekipler, kent merkezi ve kırsaldaki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Tunceli Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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