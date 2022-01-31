Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Tunceli- Ovacık kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Valilik yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli-Ovacık kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Ekipler, kent merkezi ve kırsaldaki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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