Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı ve Fırtına

Kar Yağışı ve Fırtına

1 saat önce

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sürüyor.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sürüyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle Çanakkale ile Bursa, Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolunda yer yer buzlanmalar meydana geldi.

Karayolları ekiplerince bölgede geniş kapsamlı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıldı.

Yağış nedeniyle çok sayıda tır, Çanakkale-Bursa kara yolunun Özbek rampaları mevkisinde yolda kaldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde yaptıkları denetimde tır sürücülerini zincir takmaları konusunda uyarırken, zincir donanımı bulunmayan araçların yola çıkmalarına izin verilmedi.

Kara yolunda bazı noktalarda da yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise çok sayıda maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Görevden dönen 112 Acil Sağlık Ambulansı da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kazalarda yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Sabah, Bursa, Çanakkale, Kar, 3. Sayfa
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