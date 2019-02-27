Kar Yağışı ve Fırtına Elektrik Direğini Devirdi

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direği yolu kapattı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direği yolu kapattı.



Gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde yoğun kar ve fırtına nedeniyle elektrik direği grup köy yolunu ulaşıma kapattı.



Karayolları ulaşım ağındaki bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri, yolun kapalı olmasından dolayı buradaki çalışmaya ara verdi.



Oya köyünde de yol açma çalışmasında görevli ekipler, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekiplerinin direği yoldan güvenli şekilde kaldırmasının ardından buradaki çalışmalarına devam edecek.

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