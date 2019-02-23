Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı ve Fırtınaya Aldırış Etmeyen Vatandaşlar Taksim'e Akın Etti

Kar Yağışı ve Fırtınaya Aldırış Etmeyen Vatandaşlar Taksim'e Akın Etti

29 dakika önce

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtınaya aldırış etmeyen vatandaşlar hafta sonunda Taksim'e akın etti.

Kar Yağışı ve Fırtınaya Aldırış Etmeyen Vatandaşlar Taksim'e Akın Etti, System.String[]
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtınaya aldırış etmeyen vatandaşlar hafta sonunda Taksim'e akın etti.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da vatandaşlar hava durumuna aldırış etmeyerek hafta sonunu dışarı çıkarak değerlendirdi. İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni vatandaşların doldurduğu görüldü. Fırtına ve kar yağışı ise vatandaşlara zaman zaman zorluk yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtınanın süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Kar, Güncel
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