Kar Yağışı ve Sis

Zonguldak
'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak- İstanbul
kara yolunda görüş mesafesini azalttı.
Sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.
Kara yolları ekipleri de iş makineleriyle bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü şehirde, kar yağışının ve sisin zaman zaman etkili olması bekleniyor.