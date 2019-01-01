Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kar Yağışı ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

29 dakika önce

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gaziantep kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kış lastiği takmadan yola çıkan sürücüler, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Rampalarda bazı özel halk otobüsleri yolcuların itmesiyle yollarına devam edebildi.

Büyükşehir ile merkez ilçe belediyeleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kentte kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kara yolunun Göksun ilçesi ile merkez Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi arasındaki bölümünde trafik ekipleri, kamyon ve tırların kontrollü olarak geçişine izin veriyor.

Bölgede karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kara yolunun bazı bölümlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Güzergahta önlem alan bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar

Öte yandan, Göksun ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuğa paletli ambulansla ulaştı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Kınıkkaz Mahallesi'nde rahatsızlanan 10 yaşındaki İsmail Esendere'nin ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması dolayısıyla Esendere'nin evine paletli ambulansla ulaştı.

Yüksek ateşi bulunan çocuk, evinde yapılan müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:20 Kaynak: AA

Göksun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kar, Güncel
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