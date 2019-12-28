Kar yağışı ve soğuk hava - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağış kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışının ve ardından oluşan soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentteki vatandaşlar, araçlarındaki ve işletmelerinin önündeki karları temizleye çalıştı.

Vatandaşların yanı sıra araçlardaki sürücüler, kar ve buzla kaplı olan yol ile kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çektiği kente, Büyükşehir Belediye ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapıldı.