Kar yağışı ve soğuk hava - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve çeşmeler dondu.

Vatandaşlar, kar ve buz nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorlanırken araç sürücüleri de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Özellikle çevre yolu ve ana caddelerdeki yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların yürümekte zorluk çektiği kentte, esnaf iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Bazı vatandaşlar da çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını küreklerle kırdı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Selim- Sarıkamış ve Arpaçay- Çıldır kara yollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri tipi nedeniyle yolda biriken karı temizliyor.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış-Kars kara yolu Asboğa köyü mevkisinde tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.