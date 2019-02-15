Kar Yağışı ve Soğuk Hava Hayvanları da Etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da etkiliyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da etkiliyor.



Kar yağışının aralıksız sürdüğü Domaniç Dağları'nda, başıboş köpekler hem açlık hem de soğukla mücadele ediyor.



Domaniç-İnegöl kara yolu yakınlarındaki 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde köpekler, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanıyor.



Yoldan geçen bazı vatandaşların yiyecek desteğinde bulunduğu köpeklerin, birbirlerine sokularak üzerilerindeki karları temizlemeleri dikkati çekti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti

Polisin Durdurduğu TIR'daki Tuvalet Kağıtlarının Arasından 33 Kaçak Göçmen Çıktı

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç