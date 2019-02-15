Kar Yağışı ve Soğuk Hava Hayvanları da Etkiliyor
25 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da etkiliyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da etkiliyor.
Kar yağışının aralıksız sürdüğü Domaniç Dağları'nda, başıboş köpekler hem açlık hem de soğukla mücadele ediyor.
Domaniç-İnegöl kara yolu yakınlarındaki 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde köpekler, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanıyor.
Yoldan geçen bazı vatandaşların yiyecek desteğinde bulunduğu köpeklerin, birbirlerine sokularak üzerilerindeki karları temizlemeleri dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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