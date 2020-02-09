Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Trabzon kent meydanı

İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları

Karlar altındaki Atatürk anıtı

Kar temizliği yapana belediye personeli

Kar topu oynayan gençler

Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.