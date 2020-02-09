Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
7 saat önce
Trabzon kent meydanı İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Karlar altındaki Atatürk anıtı Kar temizliği yapana belediye personeli Kar topu oynayan gençler Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava...
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:03 Kaynak: AA
Trabzon kent meydanı
İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları
Karlar altındaki Atatürk anıtı
Kar temizliği yapana belediye personeli
Kar topu oynayan gençler
Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
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