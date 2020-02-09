Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Trabzon kent meydanı İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Karlar altındaki Atatürk anıtı Kar temizliği yapana belediye personeli Kar topu oynayan gençler Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava...

Trabzon kent meydanı

İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları

Karlar altındaki Atatürk anıtı

Kar temizliği yapana belediye personeli

Kar topu oynayan gençler

Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Mustafa Kemal Atatürk, İtfaiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:03 Kaynak: AA
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