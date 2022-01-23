Kar yağışı ve tipi etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı
Tokat- Sivas kara yolu
Polislerin araç sürücülerini uyarması
Karla kaplı yollar Tokat'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu
TOKAT - Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel beldesi ile Çamlıbel Geçidi arasında şiddetli tipi etkili oluyor. Tokat-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapalı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çamlıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.
Kaynak: AA
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