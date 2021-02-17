Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışından görüntü

Besicilerden Hüseyin Can Aktaş'ın açıklamaları

Köylülerden Sümmani Demir'in açıklamaları

KARS - Kars'ın Arpaçay ilçesinde de sürücüler ve yayalar tipi yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin Kuyucuk köyünde de besiciler hayvanlarını güçlükle su içecekleri alanlara götürebildi.

Besicilerden Hüseyin Can Aktaş, AA muhabirine, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü kaydederek, "Sabah yağan kar şimdi etkisini tipiye çevirdi. Hava bir anda buz kesti, önümüzü göremiyoruz. Hayvanları suya zor götürdük." diye konuştu.

Köylülerden Sümmani Demir ise bu yıl ilk kez böyle şiddetli tipiye maruz kaldıklarını belirterek, "Bakkala gitmiştim, tipi bir anda başladı. Şu an eve gitmekte zorluk yaşıyorum." ifadesini kullandı.