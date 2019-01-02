Kar Yağışı ve Tipi Iğdır'da Etkisini Arttırdı...23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kar yağışı ve tipi Iğdır'da etkisini arttırdı.

Kar yağışı ve tipi Iğdır'da etkisini arttırdı...23 köy yolu ulaşıma kapandı





IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 23 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca İlçesine bağlı 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 23 köy yolunu ulaşıma açmak için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Iğdır İl Özel İdaresinde görevli Murtaza Polat, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, Tuzluca İlçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köy yolları ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

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