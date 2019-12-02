Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu

Kop Dağı Geçidi iki yönlü zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek tipi nedeniyle sürgün oluşan güzergahta kar temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Bayburt 'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Tır sürücüleri araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam etmeye çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı