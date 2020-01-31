Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika

Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu

6 saat önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu, System.String[]

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Tır sürücüleri araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam etmeye çalıştı. Bayburt'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Kop Dağı Geçidi iki yönlü zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek tipi nedeniyle sürgün oluşan güzergahta kar temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermiyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor. Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede sürücülerin yolda dikkatli olmaları istendi. - BAYBURT

Kop Dağı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı
Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:11:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]