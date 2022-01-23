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Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

23.01.2022 22:51
Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tokat-Sivas kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tokat- Sivas kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Tokat-Sivas kara yolu, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapanmıştı.

Araç kuyruğu oluşan yol, trafik ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Tokat bölümünün de ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Her iki güzergahta da çekici türü araçların geçişine ise hala izin verilmiyor.

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Tragger, Sivas, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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