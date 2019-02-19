Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ardahan'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Hava Güneşli Diye Yola Çıkan Öğrenciler, Yarı Yolda Kabusu Yaşadı

DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu