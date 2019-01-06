Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

7 dakika önce

Denizli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Denizli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Denizli- Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde gece 00.10'dan itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşürken, trafikte seyreden sürücüler de zor anlar yaşıyor.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar yolu Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi.
Bölgeye gelen trafik ekiplerinin meydana gelen bir kazaya müdahale ettiği sırada arkadan gelen bir otomobil de polis otosuna çarparak kaçtı.
Polis ekipleri, yaralananın olmadığı kaza sonrası kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.
Denizli-Antalya kara yolunda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.
Trafik ekipleri, zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin vermiyor. Öte yandan karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Serinhisar ilçesi yakınındaki bölge trafik istasyonunda bulunan polis ekipleri de acil durumlara karşı hazır bekletiliyor.
Kaza anı kamerada
Bu arada, bölgede kar yağışını takip eden AA muhabiri tarafından bölgede meydana gelen bir kaza anı görüntülendi.

Kaza yapan otomobile bir başka otomobilin çarptığı anların yer aldığı görüntülerde araçtan çıkan sürücü ve yolcunun polis ekipleriyle konuşması da kameralara yansıdı.

Yolda aracıyla mahsur kalan Ali İhsan Oklu da Antalya'ya doğru yola çıktığı sırada aniden kar yağışı ve tipinin bastırdığını bu nedenle yolda kalarak çekici çağırdığını belirtti.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Polis, Denizli, Antalya, Kar, Güncel
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