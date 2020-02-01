Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı - Son Dakika
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

6 saat önce

Bayburt'ta yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı kadın ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı, System.String[]

Bayburt'ta yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı kadın ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.


Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Pelitli Köyünde rahatsızlanan yaşlı kadını, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.


Karla mücadele ekipleri ile köye gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik çalışmayla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaşlı kadının yakınları yoğun mücadele sonucu köye ulaşan ekiplere teşekkür etti.


İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın ise kar ve tipi nedeniyle köy yollarının büyük bir kısmının kapandığını, yol açma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.


Öte yandan Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa Emirdere Mezrasında da rahatsızlanan bir kişi ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından ambulansla ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı. - BAYBURT

Acil Servis, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:38 Kaynak: İHA
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