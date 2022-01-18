Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor - Son Dakika

Tunceli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Tunceli'de öğlen başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekiplerince kara yollarında ve mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
Kentteki bazı vatandaşlar da parklarda yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.
Tunceli Müzesi bahçesinde bulunan tarihi eserler beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Kaynak: AA
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