Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele Yoldaki tipi ve sis Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan- Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele

Yoldaki tipi ve sis

Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:06 Kaynak: AA

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