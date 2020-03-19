Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
6 saat önce
Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele Yoldaki tipi ve sis Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan- Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele
Yoldaki tipi ve sis
Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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