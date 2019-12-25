Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ile birlikte tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Tokat- Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ile birlikte tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.


Tokat-Sivas il sınırındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ve tipi gece boyunca etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde de devam eden tipi nedeniyle bazı ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Trabzon'dan yüklediği fındık kabuklarını Gaziantep'e götürmek için yola çıkan bir sürücü, yükünün devrilmesi sonucu mahsur kaldı. Ayrıca kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Bölgede karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - TOKAT

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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