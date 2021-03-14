Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşullarından dolayı 12 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolunun kapandığını söyledi.
Kapanan köy yollarını açmaya başladıklarını belirten Yentür, acil durumlar için bir ekibin hazır bekletildiğini ifade etti.
Kaynak: AA
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