Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşullarından dolayı 12 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kapanan köy yollarını açmaya başladıklarını belirten Yentür, acil durumlar için bir ekibin hazır bekletildiğini ifade etti.